Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 5 agosto

Le previsioni meteo in Friuli.

Dopo diversi giorni caratterizzati da pioggia e temperature fresche, il meteo in Friuli Venezia Giulia torna all’insegna della stabilità. Sulla pianura e sulla costa il cielo sarà in prevalenza sereno per tutta la giornata. In montagna, la mattinata si aprirà con cieli sereni, mentre dal pomeriggio è previsto un aumento della nuvolosità, soprattutto in Carnia, dove il tempo sarà più variabile.

I venti soffieranno a regime di brezza. Le temperature minime saranno comprese tra i 15 e i 17 gradi in pianura e tra i 19 e i 21 gradi lungo la costa, mentre le massime oscilleranno tra i 28 e i 30 gradi in pianura e tra i 25 e i 27 gradi sulla costa. In quota si registreranno 18 gradi a 1000 metri e 12 gradi a 2000 metri.