Chiude il negozio Ottimax di Reana del Rojale

Il negozio, chiuso dal 19 marzo, resta attivo solo per il ritiro della merce già prenotata.

Dopo cinque anni e mezzo dall’apertura, ha chiuso il negozio Ottimax di Reana del Rojale in via Nazionale. Il punto vendita, di proprietà del gruppo Bricofer e specializzato nella vendita di prodotti per il bricolage, è stato chiuso a seguito di un piano di riorganizzazione aziendale.

Sulle vetrine del capannone, che è stato chiuso dal 19 marzo, sono presenti cartelloni eloquenti che avvisano i clienti della chiusura del punto vendita. Il negozio rimane aperto solo per il ritiro della merce già prenotata e i dipendenti sono impegnati in questi giorni a smontare gli scaffali.

Sono circa una 20ina i lavoratori che erano impiegati nel punto vendita e che ora saranno ricollocati negli altri store della catena.