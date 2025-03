Perde il controllo dell’auto e sfonda la vetrina di un negozio di giocattoli

L’incidente a Reana del Rojale.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17:00, a Reana del Rojale, dove un’auto ha sfondato la vetrina di un negozio di giocattoli, terminando la sua corsa all’interno dello spazio espositivo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Udine, che hanno verificato l’assenza di feriti e avviato le operazioni di messa in sicurezza. Dopo aver rimosso la vettura dall’interno del negozio, i soccorritori hanno provveduto al taglio di parte della struttura della vetrina danneggiata per evitare ulteriori cedimenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Ccarabinieri per i rilievi del caso e per stabilire la dinamica dell’accaduto.