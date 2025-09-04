Il furto all’Eurospar di Remanzacco.

Furto all’Eurospar di Remanzacco nella mattinata di mercoledì 3 settembre: i carabinieri di Feletto Umberto hanno arrestato due cittadini marocchini di 25 anni, accusati di aver sottratto dagli scaffali del supermercato 40 lattine di Red Bull, per un valore complessivo di circa 60 euro.

Secondo la ricostruzione dei militari, i due hanno nascosto la merce in una borsa per poi allontanarsi. Grazie alla descrizione fornita dal personale del market, i carabinieri sono riusciti a rintracciarli poco dopo a Udine, nella zona di via Cividale. Con sé avevano ancora le lattine sottratte. Durante il controllo, inoltre, è stato rinvenuto un taglierino: uno degli arrestati dovrà quindi rispondere anche del reato di porto di oggetti atti a offendere.

Nella mattina di oggi, giovedì 4 settembre, si è tenuta l’udienza per direttissima al tribunale di Udine che ha disposto per entrambi il divieto di ritorno in regione. Uno dei due è risultato senza fissa dimora, mentre l’altro risulta domiciliato a Udine ma residente altrove.