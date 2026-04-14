“Giampy”

di 48 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Giampietro Scarsini.

Ne danno il triste annuncio la mamma e Lele.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Buja nel Duomo di ” S. Stefano” venerdì 17 aprile alle ore 15:00 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli

Orario visite: mercoledì e giovedì 8:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 14:15



Al termine del rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria giovedì 16 aprile alle ore 19:00 in Duomo.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorane la cara memoria.



BUJA, 13 aprile 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290