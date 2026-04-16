Lorenzo Venturini

16 Aprile 2026

di Giacomo Attuente

di 77 anni

Improvvisamente ci ha lasciato Lorenzo Venturini. Ne danno il triste annuncio il figlio Simone, la nuora Cristina, i nipoti  unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di ” S. Maria Assunta ” lunedì 20 aprile alle ore 10:30 ove il caro Lorenzo sarà presente dalle ore 15:15 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
orario visite:
domenica  09:00 – 12:00  
lunedì     08:30 – 14:45

Al termine del Rito seguirà la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica 19   alle ore 18:00  nella chiesa di ” S. Lucia ” in Piovega.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Gemona del Friuli, 16 aprile 2026

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290

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