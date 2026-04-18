Danilo Bellina

di 76 anni
l tuo sorriso continuerà a brillare nei cuori di chi ti ha conosciuto”
Ne danno il triste annuncio la moglie Emanuela, i figli Federico con Chiara e Sebastian, Marzia con Daniele, Tommaso e Davide, i fratelli unitamente ai parenti tutti.
Il Rito delle Esequie avrà luogo a Venzone nel Duomo di ” S. Andrea “ lunedì 20 aprile alle ore 15:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.
Orario visite: lunedì 8:30 – 15:00
Al termine del Rito seguirà la cremazione.
Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica alle ore 20:00 in Duomo a Venzone.
Un grazie di cuore al Dott. Crivelli e alle assistenti domiciliari, in particolare a Elena.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
VENZONE, 18 aprile 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290