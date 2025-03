Val Resia, il 30 marzo si riaprono i sentieri: un’escursione tra natura e tradizione

Riaprono i sentieri della Val Resia.

Gli amanti del trekking e della natura possono segnare la data in agenda: domenica 30 marzo si celebra la riapertura ufficiale dei sentieri della Val Resia, un vero paradiso per escursionisti e appassionati di montagna. L’evento si terrà a Stolvizza, cuore pulsante di una rete sentieristica che ogni anno richiama migliaia di visitatori, grazie al lavoro dell’Associazione ViviStolvizza.

Il progetto “Poti po näs” (“Sentieri alla resiana”), nato con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso i suoi percorsi naturalistici, ha reso Stolvizza un punto di riferimento per chi vuole esplorare la Val Resia tra storia, cultura e panorami mozzafiato. Tra i percorsi più amati spicca il “Ta Lipa Pot”, con i suoi due anelli (corto e lungo), a cui si aggiungono il Sentiero di Matteo, il Pusti gost, il P4 della Grande Guerra, il Ta na rado, il Stolvizza Facile e tanti altri.

Nel 2023, il progetto si è ampliato con la creazione di “Ta Stara Pot” (“La vecchia strada”), un sentiero che collega i borghi della Valle, offrendo un viaggio tra natura e tradizioni locali. Insieme agli itinerari ecomuseali – come il Sentiero degli antichi ghiacciai, la Via degli alpeggi, il Sentiero del gusto e il Percorso dei 10.000 passi di salute – la Val Resia si conferma una delle mete più affascinanti per gli escursionisti.

Il programma della giornata

L’appuntamento è per domenica 30 marzo con due punti di partenza:

Stolvizza: raduno in Piazza dell’Arrotino alle 8:30, partenza alle 9:00 per un’escursione accompagnata dagli abitanti del luogo. Al rientro, i partecipanti saranno accolti dalla tradizionale “bruschetta dell’amicizia”.

Prato (Piazza del Tiglio, sede del Parco delle Prealpi Giulie): ritrovo alle 8:30, partenza alle 9:00 per un trekking guidato di circa 4 ore (dislivello 500 m, distanza 12 km), con arrivo a Stolvizza per il ristoro finale.

Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza autentica della Val Resia e vivere una giornata all’insegna della natura e della convivialità.