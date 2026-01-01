Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 2 gennaio

Venerdì 2 gennaio il Friuli Venezia Giulia sarà interessato da una giornata inizialmente grigia, con condizioni in graduale miglioramento soprattutto nel corso del pomeriggio. Durante la notte saranno possibili pioviggini o deboli piogge sulle zone orientali della regione, con quota neve piuttosto bassa attorno ai 300-400 metri e locali deboli nevicate sui rilievi più bassi. Al mattino il cielo si presenterà nuvoloso su tutta la regione.

Nel corso del pomeriggio il tempo tenderà a diventare variabile, con schiarite più ampie sulle zone occidentali e sulla pianura, mentre sul Carso e a Trieste persisteranno nubi basse più compatte che manterranno il cielo prevalentemente coperto fino a sera. Nella prima parte della giornata soffierà vento moderato da sud-ovest in quota, senza effetti rilevanti al suolo ma con possibile contributo alla copertura nuvolosa sui settori orientali.

Le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali. In pianura le minime oscilleranno tra -1 e +3 °C e le massime tra 5 e 7 °C, mentre lungo la costa le minime saranno comprese tra 3 e 5 °C e le massime tra 7 e 9 °C.