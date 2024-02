A Stolvizza va in scena il Carnevale dei bambini

Le iniziative per il Carnevale a Stolvizza.

Il caratteristico carnevale resiano, il “Püst”, si arricchisce anche quest’anno di una bella iniziativa. Alla vigilia del gran finale di San Giorgio quando, il mercoledì delle Ceneri, sarà dato fuoco al vecchio pupazzo di carnevale (Babaz), a Stolvizza, lunedi’ 12 febbraio, numerose, colorate ed allegre piccole maschere si daranno appuntamento per un momento carnevalesco di grande spensieratezza con il festoso “Pusto-Bimbi Bim Bum Bam“. L’appuntamento è aperto a tutti i bambini che, mascherati di tutto punto, troveranno a Stolvizza simpatiche sorprese e soprattutto spazi a loro esclusivamente dedicati.

Il programma.

La festa, che è stata organizzata dall’Associazione “ViviStolvizza”, il “Museo della Gente della Val Resia”, il gruppo Alpini “Sella Buia”, CAMA Associazione Arrotini Stolvizza”, il Circolo Culturale “Rozajaski dum” e con il sostegno di Credifriuli si svolgerà, a partire dalle ore 14 con l’arrivo delle maschere a Stolvizza, accolte presso il Museo della Gente della Val Resia dove daranno vita al “Laboratorio del Babaz – costruendo il simpatico pupazzo del Pust Resiano” e al laboratorio di cucina per preparare i “kroflin” le castagnole del Carnevale. Ore 15 Festa alla “Ta stara butea” la Vecchia Bottega con coriandoli e krostule, tanta musica e ballo resiano. Ore 16 Processione con il Babaz per le vie del paese”; Ore 16,30 Spettacolare “Processo e Rogo del Babaz” in Piazza dell’Arrotino con baldoria finale nel locale “All’Arrivo”.

Grande festa quindi con i “Kucazze”, così sono chiamate le maschere in dialetto resiano, insieme a dolci carnevaleschi, coriandoli, simpatici strumenti da rumore e tanta tanta allegria con le inconfondibili note della “Zytira” e Bunkula” gli strumenti musicali protagonisti della sempre straordinaria musica resiana e suonati, per l’occasione, dai giovanissimi del paese.

Dopo le tante vicissitudini degli anni passati, l’Associazione Vivistolvizza confida in una iniziativa che intenda rivitalizzare un appuntamento come il carnevale, che il perdurante momento di crisi economica tende ad oscurare, ma che la Comunità di Stolvizza invece vuole vivacizzare con stimolanti ed intelligenti iniziative, dando quindi segnali positivi e di speranza ai grandi e soprattutto ai bambini che saranno presenti a Stolvizza nel pomeriggio di lunedì 12 febbraio prossimo.