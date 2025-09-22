Festa a Rvignano Teor per il 35esimo anniversario del gemellaggio con la cittadina austriaca di Pörtschach am Wörthersee.

Rivignano Teor ha festeggiato il 35° anniversario del gemellaggio con la cittadina austriaca di Pörtschach am Wörthersee, un legame che da oltre tre decenni rappresenta un ponte di amicizia, collaborazione e scambio culturale tra le due comunità.

“Il gemellaggio – ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil – non è solo un’occasione per ricordare il percorso condiviso, ma anche per rinnovare l’impegno verso i valori dell’amicizia, della cooperazione internazionale e dello scambio culturale, che restano basi vive e proiettate verso il futuro”.

Anzil ha ricordato come il rapporto tra i due territori, un tempo divisi dalle ostilità della Prima guerra mondiale, si sia trasformato in una solida amicizia transfrontaliera. “È la dimostrazione – ha aggiunto – di come le antiche rivalità abbiano lasciato spazio a progetti comuni e a una collaborazione sostenuta anche da fondi comunitari”.

La giornata di celebrazioni si è aperta con la sfilata solenne dal Parco Divisione Julia a Piazza Pörtschach, seguita dalla cerimonia ufficiale e dallo scambio delle firme commemorative. Un momento di raccoglimento al cimitero di Rivignano Teor ha preceduto la visita al Parco tematico delle Ferrovie dello Stella, tra locomotive storiche e modellini ferroviari. La mattinata si è conclusa con un pranzo conviviale nell’area festeggiamenti di Flambruzzo, ulteriore occasione di incontro e fraternità.