Rivignano Summer Party: due giorni di festa tra musica, spettacoli e boscaioli

Torna la seconda edizione del Rivignano Summer Party.

Il Parco Divisione Julia si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate: la seconda edizione del “Rivignano Summer Party”, in programma sabato 23 e domenica 24 agosto 2025. Due giornate cariche di musica, divertimento, spettacoli e attività all’aria aperta, pensate per tutte le età.

Sabato 23 agosto: Aperischiuma e DJ set

L’atmosfera si scalderà già dal tardo pomeriggio con “Aperischiuma”, l’aperitivo firmato Aperol Spritz e con DJ Gamba che prenderà il via alle ore 18:00. Tra una bollicina e l’altra, i partecipanti potranno collezionare gadget esclusivi con ogni 3 Spritz consumati (fino ad esaurimento scorte).

A seguire, dalle 21:00, il Parco si trasformerà in una gigantesca pista da ballo sotto una cascata di schiuma: il grande Schiuma Party sarà accompagnato dal sound di DJ Bosco e, promettendo una serata esplosiva di musica e divertimento.

Domenica 24 agosto: tra natura, sport e spettacoli

La giornata di domenica 24 agosto 2025 porterà il Rivignano Summer Party in una dimensione diversa, più legata alla natura, alla tradizione e alla spettacolarità. Il Parco Divisione Julia si trasformerà in un’arena a cielo aperto per eventi che spaziano dal folklore al brivido del volo.



Il programma si aprirà fin dal mattino con il 2° Raduno dei Boscaioli, un appuntamento dedicato agli amanti del mondo forestale. A seguire, spazio alla competizione con il Triathlon del Legno, un’impegnativa prova di abilità e forza tra seghe, tronchi e destrezza manuale. Le iscrizioni saranno aperte direttamente in loco a partire dalle ore 9:00.



Non mancherà il fascino dei grandi mezzi meccanici con il Raduno dei Veicoli Forestali, un’esposizione dinamica di trattori, gru e attrezzature da lavoro che incuriosirà grandi e piccoli. Il pomeriggio sarà poi animato dal coinvolgente spettacolo dei Fratelli Sambugaro, in programma alle ore 16:00. Un’esibizione tra comicità, acrobazie e sorprese, pensata per intrattenere tutta la famiglia.



A rendere ancora più speciale questa edizione del Summer Party saranno voli panoramici in elicottero sulla Laguna di Marano con i decolli previsti a partire dalle ore 11:00 di domenica 24 agosto. Per info e dettagli: Facebook/Instagram @alpenrotor.

Info e social

Tutti gli eventi si svolgeranno al Parco Divisione Julia di Rivignano. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti è possibile seguire la pagina Facebook e Instagram de “La Cumbricule dai Maz”, organizzatori dell’evento.