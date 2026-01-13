Trieste Airport, 2025 da record: superati 1,6 milioni di passeggeri

Storico traguardo per il Trieste Airport.

Trieste Airport Friuli Venezia Giulia raggiunge un nuovo, storico traguardo: nel corso del 2025 lo scalo ha gestito 1.651.702 passeggeri, il miglior risultato di sempre per l’aeroporto del Friuli Venezia Giulia.

Un dato che conferma un percorso di crescita straordinario e costante: +25% rispetto al 2024, +77% rispetto al 2023 e +136% rispetto al 2022, per un trend positivo di tre anni consecutivi, tutti chiusi con nuovi record di traffico. Nel corso del 2025 sono stati inoltre attivati nuovi collegamenti verso Lamezia Terme, Praga, Rotterdam e Stoccolma, portando a 27 il numero complessivo di rotte dirette servite dallo scalo.

Particolarmente significativa la dinamica del traffico internazionale, che nel triennio ha continuato a crescere senza interruzioni. Nel solo 2025 sono stati registrati oltre 770.000 passeggeri internazionali, con un incremento del +35% rispetto al 2024, pari al 47% del traffico totale. Il traffico domestico ha invece superato 878.000 passeggeri, in crescita del +18% sul 2024, rappresentando il 53% del totale.

I mesi più trafficati e le destinazioni più popolari.

Le cinque destinazioni internazionali più popolari nel 2025 sono state Francoforte, Londra, Barcellona, Cracovia e Valencia. Sul fronte domestico, le rotte più utilizzate sono state Roma Fiumicino, Palermo, Bari, Catania e Napoli.



Dal punto di vista stagionale, luglio si conferma il mese più trafficato dell’anno, con circa 170.000 passeggeri, mentre domenica 19 ottobre ha rappresentato la giornata con il maggior volume di traffico, registrando 8.479 passeggeri complessivi tra arrivi e partenze.



“Siamo felici e orgogliosi dei risultati raggiunti da Trieste Airport nel 2025: un anno di forte crescita reso possibile dall’impegno e dal lavoro di tutto il personale dello scalo” – ha dichiarato Antonio Marano, Presidente di Trieste Airport – . “I risultati conseguiti testimoniano la solidità di un percorso di sviluppo di lungo periodo, portato avanti sotto la guida dell’Amministratore Delegato Marco Consalvo. Il nostro impegno proseguirà anche nel 2026, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la crescita dell’aeroporto a supporto del territorio e dei viaggiatori”.