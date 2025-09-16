Un nuovo caso di virus West Nile in Friuli, a San Canzian d’Isonzo: parte il trattamento di disinfestazione, cosa c’è da sapere.

Nella giornata di venerdì 12 settembre, come comunica Asugi, è stato segnalato un caso accertato di West Nile in Friuli, nel comune di San Canzian d’Isonzo.

Come da Piano Regionale 2025 per l’implementazione del “Piano di Prevenzione, Sorveglianza e risposta alle Arbovirosi” è stata organizzata l’attività di sopralluogo nella zona di domicilio del caso e l’attivazione dei protocolli nazionali e internazionali.

Informazioni generali.

Attualmente West Nile (WND) è diffuso in Africa, Medio Oriente, Nord e Sud America, Asia Occidentale, Oceania ed Europa, dove è stato segnalato a partire dal 1958. Generalmente la malattia è trasmessa alle persone e agli animali attraverso la puntura di zanzare infette del genere Culex. Si tratta della zanzara comune presente dal tramonto all’alba, più attiva nel periodo tra la primavera e l’autunno.



La malattia non si trasmette da persona a persona e la maggior parte delle infezioni da WNV nell’uomo sono asintomatiche. In percentuale minore può comparire una sintomatologia simil-influenzale. Sintomi gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette (1 persona su 150) soprattutto negli anziani e nelle persone fragili.

Sintomi.

Il periodo di incubazione varia da 2 a 6 giorni, ma può essere anche di 21 giorni in persone immunodepresse.

esordio improvviso di febbre

mal di testa

malessere

dolorabilità muscolare ed articolare

dolore agli occhi

rash cutanei

nausea

vomito dolori addominali

diarrea

I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell’1% delle persone infette (1 persona su 150), che possono sviluppare meningite, encefalite e paralisi flaccida acuta o una combinazione dei tre.

Tra i fattori di rischio delle forme gravi ci sono l‘età avanzata e patologie debilitanti (neoplasie che interrompono la barriera emato-encefalica, ipertensione, disturbi ematologici, diabete mellito, malattie renali, abuso di alcol e fattori genetici).

Prevenzione.

Il metodo preventivo più efficace consiste nell’evitare le punture di zanzara, prevalentemente nelle ore serali e notturne, indossando abiti che coprano la maggior parte del corpo, usando repellenti cutanei secondo le indicazioni del produttore, e soggiornando quanto più possibile in ambienti protetti da zanzariere e provvisti di aria condizionata.

Le persone dovrebbero inoltre collaborare attivamente alle misure di controllo delle zanzare, impedendo che queste possano riprodursi. Per fare ciò è necessario mettere al riparo dalla pioggia tutto ciò che può raccogliere acqua, chiudere con coperchi o coprire con teli i bidoni e i recipienti che non possono essere spostati, svuotare i sottovasi ed altri recipienti almeno una volta alla settimana.

Il personale sanitario della SC Igiene e Sanità Pubblica ha effettuato un sopralluogo nelle aree esterne all’abitazione in via Fratelli Cervi, a San Canzian d’Isonzo. Tenuto conto che nel raggio dei 200 metri dall’abitazione sopra indicata non vi sono luoghi sensibili, ma risulta essere abitata vista la presenza di numerose altre abitazioni private nonché di condomini, Asugi fa sapere che “sarà inoltrata proposta di ordinanza al sindaco del Comune di San Canzian d’Isonzo per l’attivazione della ditta ai fini dell’esecuzione del trattamento larvicida e adulticida nel raggio di 200 metri dall’abitazione del caso”.

La ditta incaricata inizierà le operazioni nella giornata di domani 17.09.2025, la mattina con il trattamento larvicida e a partire sempre da domani dalle ore 21:00 con il trattamento adulticida.