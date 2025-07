Incidente sul lavoro a San Giorgio di Nogaro, operaio ferito alla testa

L’incidente sul lavoro in un’azienda metallurgica di San Giorgio di Nogaro.

Incidente sul lavoro oggi, 24 luglio, presso l’azienda metallurgica Mercegaglia – Palini e Bertoli Spa, situata nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro. Secondo quanto accertato, un operaio classe 1959, residente a Ruda e dipendente dell’azienda, si è ferito alla testa mentre stava eseguendo operazioni di carico con un mini escavatore. Le cause dell’infortunio sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di San Giorgio di Nogaro per i rilievi del caso. L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Udine, dove non sarebbe in pericolo di vita.