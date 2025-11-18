Incidente sul lavoro, operaio investito da una scarica elettrica

L’incidente sul lavoro in una ditta di lavorazione del vetro a San Giorgio di Nogaro.

Incidente sul lavoro, nel pomeriggio di ieri 17 novembre, a San Giorgio di Nogaro: il fatto è accaduto alla Sisecam Flat Glass di via Linussio, azienda specializzata nella lavorazione del vetro. Un operaio di 43 anni, durante la sistemazioni di cablaggi elettrici, è stato investito da una scarica elettrica. Soccorso dai sanitari, è stato portato all’ospedale di Palmanova per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri di Rivignano.