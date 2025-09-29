San Giorgio di Nogaro, infortunio sul lavoro: operaio cade e si ferisce alla spalla

Oltre a quello di Povoletto, un secondo infortunio sul lavoro si è verificato stamattina alla Vtv di San Giorgio di Nogaro dove un operaio di Porpetto, dipendente della ditta attiva nel settore metallurgico, durante il taglio di una struttura metallica è caduto a terra per cause in corso di accertamento. Il sessantenne ha riportato lesioni alla spalla. Sul posto i carabinieri della stazione locale e i sanitari che lo hanno trasportato all’ospedale di Palmanova, dove non sarebbe in pericolo di vita.