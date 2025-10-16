Vandali al campo di calcio: distrutto il nuovo tendone dei più piccoli

Vandali in azione al campo di calcio di San Giorgio di Nogaro.

I vandali sono entrati in azione al campo di calcio Cornelio Collavin di San Giorgio di Nogaro. La società Sangiorgina ha infatti raccontato sui propri canali social che nei giorni scorsi ignoti hanno dato fuoco ai cartoni di imballaggio del nuovo tendone, acquistato recentemente per sostituire quello danneggiato dal maltempo due estati fa.

Un dispiacere doppio perché il materiale era stata comprato per rendere accogliente la struttura, in particolare per i piccoli calciatori. Purtroppo, il tendone non potrà essere utilizzato in occasione del primo raggruppamento stagionale, previsto domenica 19 ottobre, riservato ai Piccoli Amici e Primi Calci.

“Abbiamo già segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine e sono in corso le verifiche del caso – continua il post -. È un gesto che fa male, ma non ci toglierà la voglia di continuare a costruire un ambiente migliore per i nostri ragazzi. Vi chiediamo di condividere questo post per sensibilizzare la comunità. E grazie di cuore a chi ci ha già offerto aiuto e a chi vorrà darci una mano anche concreta: potete scriverci in privato. La Sangiorgina è di tutti. Difendiamola insieme”.