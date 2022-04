L’incidente a San Giovanni al Natisone.

Violento incidente intorno alle 12 di oggi in via Collio, a San Giovanni al Natisone. Due auto, per cause ancora i corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

Tre i feriti nell’impatto che sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto e la zona dell’incidente. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

