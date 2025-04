Olimpiadi di Primo Soccorso, i giovani del Friuli “si sfidano” in manovre salvavita

Le Olimpiadi di Primo Soccorso a San Vito al Tagliamento.

San Vito al Tagliamento si prepara ad accogliere le Olimpiadi di Primo Soccorso, un evento che coinvolgerà gli studenti delle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia, dedicato alla promozione della cultura del soccorso e della preparazione alle emergenze. L’iniziativa, organizzata dalla Croce Rossa Italiana e ispirata alle storiche Gare Nazionali di Primo Soccorso, mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza delle manovre salvavita e a formarli per affrontare situazioni critiche con prontezza.

Questo evento non è solo una competizione, ma un’opportunità educativa che insegna ai ragazzi a intervenire tempestivamente in situazioni di emergenza, promuovendo una cittadinanza responsabile e consapevole. Le Olimpiadi di Primo Soccorso offrono ai partecipanti un’esperienza pratica fondamentale per acquisire competenze salvavita, contribuendo così a creare comunità più sicure e resilienti.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di San Vito al Tagliamento, vedrà la partecipazione di 12 scuole provenienti da tutta la regione, pronte a mettersi alla prova con simulazioni di situazioni di emergenza. Le prove pratiche, che si ispirano a scenari reali, serviranno a testare le capacità degli studenti nel fornire il primo soccorso in modo efficace e tempestivo. All’apertura dell’evento, prevista per il 12 aprile alle 08:00, sarà presente l’assessore Regionale alla Salute, Riccardo Riccardi.

Le scuole in gara alle Olimpiadi di Primo Soccorso.

Liceo Scientifico Statale Giovanni Marinelli di Udine

IS J. Linussio di Codroipo

ISIS R.M. Cossar – L. da Vinci di Gorizia

Liceo Scientifico Statale M. Grigoletti di Pordenone

ISIS P. d’Aquileia di Cividale

Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale

IS Dante Alighieri – Polo Liceale di Gorizia

ISIS della Bassa Friulana

ISIS G.A. Pujati di Sacile

ISIS Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento

IIS Il Tagliamento di Spilimbergo

Liceo Scientifico N. Copernico di Udine

L’appuntamento è quindi per il 12 aprile, a San Vito al Tagliamento, dove i ragazzi si cimenteranno con le prove che li renderanno non solo protagonisti, ma anche cittadini più preparati per ogni emergenza.