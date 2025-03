Il concerto di Raf a San Vito al Tagliamento

San Vito al Tagliamento si prepara a vivere una serata di grande musica e emozioni con l’arrivo del Self Control 40th Anniversary Summer Tour di Raf. L’appuntamento è per il 2 agosto, nella splendida cornice di Piazza del Popolo per Stelle d’Estate. Un’occasione unica per celebrare i quarant’anni di carriera di uno degli artisti più amati della musica italiana e per rivivere le hit che hanno segnato intere generazioni.

Il tour.

Il tour celebra il 40esimo annifersario Self Control, tra le hit più famose di sempre, ha segnato la ricca e straordinaria carriera di Raf e negli anni è diventato un evergreen che continua a spopolare tra i più giovani. È stato il singolo che ha portato Raf alla ribalta facendolo conoscere non solo al pubblico italiano, ma anche internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana. Il cantautore nei live di Self Control 40th Anniversary ripercorrerà la sua storia artistica cantando i brani più celebri del suo repertorio, tra cui “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e molti altri ancora.

Questo tour sarà un viaggio tra emozioni e musica, un antidoto alla pesantezza di questi tempi – ha spiegato Raf – . Un’occasione per ritrovarci, cantare e lasciarci trasportare dall’energia di un’estate che sa di libertà. Perché, mai come ora, abbiamo bisogno di momenti che ci facciano sognare e dimenticare, anche solo per una notte, le inquietudini del mondo”.

Le altre date e i biglietti.

Si parte il 10 maggio a San Pancrazio Salentino (BR) in Piazza Umberto I; il 20 maggio ad Augusta (SR) in Piazza Castello; il 10 giugno a Mestre (VE) in Parco Bissuola; l’11 luglio a Torre del Greco (NA) per il Coral Sound presso l’Arena della Musica; il 17 luglio a Savona per Savona Downtown Music Festival in Piazza Sisto IV; il 19 luglio a Bergamo per Lazzaretto Estate 2025; il 2 agosto a San Vito al Tagliamento per Stelle d’estate in Piazza del Popolo.

I biglietti per i concerti a Torre del Greco, a Bergamo e a San Vito al Tagliamento sono disponibili su Ticketone da mercoledì 19 marzo, alle ore 16:00; per il concerto di Mestre, biglietti disponibili dal 30 marzo. Gli altri concerti estivi sono ad ingresso gratuito.