Ufficializzate le date del Ribolla Gialla Wine Festival.

Manca un mese all’avvio dei brindisi a San Vito al Tagliamento: sono state ufficializzate infatti le date del Ribolla Gialla Wine Festival, che dal 31 maggio al 2 giugno vedrà svolgersi la sua terza edizione.



Nell’attesa di completare i dettagli del programma, l’Assessorato alla Vitalità ha ufficializzato la novità dell’Enoteca sotto la Loggia comunale, in cui saranno proposti i vini della Selezione del Festival – curata da Maria Teresa Gasparet -, che premia le migliori proposte delle cantine regionali in tema Ribolla Gialla.

Non solo: in Enoteca troveranno spazio anche le eccellenze della famiglia Nonino, storica distilleria friulana che a San Vito celebrerà i 50 anni della sua celebre grappa monovitigno. Ai Nonino sarà dedicata la giornata inaugurale, coinvolgendo un altro grande maestro della viticoltura regionale, la cantina Collavini con la sua Ribolla Gialla d’eccellenza e la storica Trattoria Da Nando di Mortegliano.

“Inoltre – anticipa l’assessore alla vitalità Andrea Bruscia -, sempre in tema di grandi nomi, avremo una collaborazione con Michele Piagno, barman esperto di mixologia molecolare, che ha origini sanvitesi e che è noto a livello internazionale. Al Festival ci proporrà tre speciali cocktail a base di Ribolla Gialla studiati appositamente per noi”.

Una terza edizione di crescita.

“Dopo l’esordio del 2023 e il consolidamento nel 2024, l’edizione 2025 del Festival segnerà la crescita di un progetto in cui, come Amministrazione comunale – conclude Andrea Bruscia – crediamo profondamente. Il nostro obiettivo è valorizzare il centro storico grazie alla cultura dell’enogastronomia, che significa qualità, territorio, storie.Un approccio che non si limita alla promozione dei prodotti, ma che punta a far vivere esperienze autentiche, rafforzando il legame tra la nostra comunità, le sue eccellenze e chi sceglie di visitarla“.

Scendendo nel dettaglio alla Selezione sono ammessi vini tranquilli, frizzanti e spumanti provenienti dal vitigno Ribolla gialla prodotti in Friuli Venezia Giulia. Possono partecipare produttori singoli e associati, aziende commerciali ed industriali. I vini partecipanti al concorso sono articolati nelle seguenti categorie: Vini Ribolla Gialla secchi e tranquilli, da vinificazione in bianco; Vini RibollaGialla secchi e tranquilli, con macerazione delle uve; Vini Ribolla Gialla spumante (Extra Brut, Brut ed Extra Dry) da Metodo Charmat; Vini Ribolla Gialla spumante (Pas Dosè, Extra Brut, Brut ed Extra Dry) da Metodo Classico. La Selezione è organizzata dal Comune di San Vito al Tagliamento in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia -UniDoc FVG Assoenologi sezione FVG, Sorsi e Percorsi di Maria Teresa Gasparet.