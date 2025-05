La Baita Sonne, il nuovo ristorante-bar a Sappada.

Apre i battenti a Sappada La Baita Sonne, un nuovo ristorante bar che promette di diventare un punto di ritrovo per famiglie e appassionati della natura. Situato nella Borgata Kratten, immerso nel verde del parco per bambini Pineta e con vista sul monte Siera, il locale si propone come luogo di incontro e relax per chi ama gusti semplici e genuini.

La struttura è un piccolo gioiello in puro stile montano, con legni caldi e dettagli che richiamano l’architettura tradizionale alpina, offrendo un ambiente accogliente e suggestivo dove sentirsi subito a casa. I titolari, Vincenzo Giacobbi e Rosa Spadotto, già noti per la gestione dello Ski Bar, hanno portato in questo nuovo progetto la loro esperienza e la loro passione per l’ospitalità. Insieme ai loro figli, Aurea, Riccardo e Nicola, ciascuno con un ruolo ben definito, hanno saputo creare un’atmosfera autentica e familiare che si respira in ogni angolo del locale. Accanto a loro, Francesca, compagna di Riccardo, condivide questo entusiasmo e contribuisce attivamente alla gestione e all’accoglienza.

I sapori della montagna ma non solo.

Con orario continuato dalle 10.00 alle 21.30 (chiuso il lunedì a giugno, tranne il 2 giugno), La Baita Sonne offre un menù pensato per tutte le esigenze: piatti ispirati ai sapori della montagna, proposte vegetariane, menù per bambini e uno spazio dedicato anche agli amici a quattro zampe.

Anche fuori dagli orari classici del pranzo e della cena, La Baita Sonne accoglie ospiti con stuzzichini, panini preparati con pane fatto in casa e aperitivi, trasformandosi in un punto di sosta ideale per chi frequenta la zona o si gode la natura circostante. Particolare attenzione è riservata alla qualità degli ingredienti e alla semplicità dei piatti, pensati per esaltare i sapori autentici senza troppi fronzoli.

A completare l’offerta, i gelati sfusi che rendono il locale una tappa golosa anche per una pausa dolce in compagnia. Lo staff, appassionato di montagna e motivato da un forte spirito di squadra, contribuisce a creare un’atmosfera conviviale e spontanea, rendendo La Baita Sonne un nuovo punto di riferimento nella proposta gastronomica di Sappada.

Un esempio su come investire nella montagna e nelle tradizioni.

Il sindaco di Sappada, Alessandro De Zordo, ha espresso soddisfazione per l’apertura: “La Baita Sonne è un bellissimo esempio di come un imprenditore locale sappia investire nella nostra montagna e nelle sue tradizioni, contribuendo a mantenere viva la nostra comunità e a offrire un’accoglienza genuina e calorosa a chi viene a scoprire Sappada.”

Con la sua posizione strategica, la bellezza della baita e la filosofia dell’ospitalità genuina, La Baita Sonne si inserisce come un grande valore per la comunità e per i turisti, offrendo un’esperienza che unisce la bellezza del territorio ai piaceri della tavola, sempre con il calore e la passione di una famiglia che ha fatto dell’accoglienza la propria missione.