Grande emozione a Sappada per la cerimonia inaugurale della World Masters Cup

Sappada ha vissuto ieri una serata di grande intensità ed emozione con la cerimonia inaugurale della World Masters Cup di Sci Nordico Sappada/Forni Avoltri 2026, che ha ufficialmente dato il via a uno degli eventi sportivi internazionali più attesi dell’inverno. Una manifestazione che porta sulle nevi friulane 810 atleti provenienti da 28 Paesi di tutto il mondo, accompagnati da centinaia di tecnici, familiari e appassionati, confermando il valore globale dell’appuntamento.

La cerimonia si è aperta alle 17.30 con la suggestiva sfilata delle delegazioni nazionali lungo la via principale del paese, guidata dalla Fanfara della Brigata Alpina Julia, che ha accompagnato il corteo fino al PalaBluenergy, cuore pulsante della manifestazione. Un momento molto sentito, capace di coinvolgere atleti, pubblico e comunità locale in un clima di autentica festa e condivisione.

La cerimonia.

All’interno del PalaBluenergy, gremito da circa mille persone, si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità. Sul palco sono intervenuti il Presidente del Comitato Organizzatore Silvio Fauner, i sindaci di Sappada Alessandro De Zordo e di Forni Avoltri Fulvio Sluga, l’Assessore regionale Pierpaolo Roberti e il Presidente della World Masters Cross-Country Ski Association, John Downing, che hanno sottolineato il valore sportivo, umano e territoriale di un evento capace di unire generazioni e culture diverse attraverso lo sport.

Particolarmente emozionante la presenza sul palco dei bambini delle associazioni sportive di Sappada, che hanno accompagnato i vessilli dei 28 Paesi partecipanti, a testimonianza del forte legame tra l’evento e il futuro dello sport sul territorio. Il momento più solenne è stato l’accensione del braciere, affidata al sappadino Bruno Pachner, campione master classe 1939, simbolo vivente dei valori dello sport praticato per tutta la vita.

A seguire, il Vicepresidente del Comitato Organizzatore Pietro Piller Cottrer ha dichiarato ufficialmente aperta la World Masters Cup di Sci Nordico, dando il via a cinque giorni di competizioni che vedranno Sappada e Forni Avoltri protagoniste sulla scena internazionale. A chiudere la serata, un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio ha illuminato il cielo di Sappada, suggellando un avvio emozionante e memorabile.

Nel suo intervento, visibilmente emozionato, Silvio Fauner ha ringraziato la Regione Friuli Venezia Giulia, le amministrazioni comunali, gli oltre 100 volontari e tutti i partner che hanno reso possibile questo grande evento, sottolineando come la World Masters Cup rappresenti non solo un appuntamento sportivo di altissimo livello, ma anche una straordinaria occasione di promozione, crescita e condivisione per l’intero territorio.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli sponsor e partner che sostengono la manifestazione, tra cui PromoTurismoFVG, PrimaCassa FVG, Bluenergy, Consorzio Montasio, Pomis, Albano Guerra Wines, Acqua Goccia di Carnia, Borgo delle Oche, Witor’s – Gubana Giuditta Teresa, Orocaffè, CDA, Idrotermica Buttrio, McDonald’s Udine, Pivotti, Digas, Friulbrau e D’Agaro.

La World Masters Cup Sappada/Forni Avoltri 2026 è ufficialmente iniziata: cinque giorni di sport, amicizia e passione che porteranno il Friuli Venezia Giulia al centro del mondo dello sci nordico.