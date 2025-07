La quinta edizione di Gustosa Sappada.

Dal 19 al 27 luglio 2025 torna Gustosa Sappada, il festival della gastronomia di montagna che celebra il legame tra sapori autentici, prodotti locali e identità del territorio. La manifestazione, giunta alla sua 5ª edizione, coinvolge 19 attività di Sappada e Forni Avoltri e si conferma come l’unico evento enogastronomico in Friuli Venezia Giulia in cui i veri protagonisti sono gli chef, ristoratori, rifugisti e produttori locali.

La cucina diventa racconto del territorio, e lo fa attraverso un’esperienza diffusa che abbraccia tutta la valle. Per nove giorni consecutivi, ristoranti, rifugi, baite, gelaterie e botteghe proporranno piatti speciali e menù degustazione ispirati al tema di questa edizione: “I profumi della montagna”. Un invito a scoprire aromi, erbe, prodotti caseari, selvaggina e frutti spontanei reinterpretati con sensibilità e creatività dagli operatori locali. Dal carpaccio di cervo con insalatina di cavolo cappuccio marinato e frutti di bosco, alla vellutata di porcini e ricotta di malga al timo selvatico, fino al gelato al pino cembro, le proposte spaziano dalla tradizione alla sperimentazione, mantenendo sempre vivo il filo conduttore dell’origine e dell’identità alpina.

Mercatino agroalimentare, chioschi, musica ed eventi.

Accanto all’offerta gastronomica, il festival prevede nei due fine settimana – sabato e domenica 19-20 e 26-27 luglio – una ricchissima mostra mercato di prodotti agroalimentari e artigianali del Friuli Venezia Giulia, con quasi 100 espositori accuratamente selezionati.

La mostra si snoderà lungo il sentiero ciclo-pedonale che costeggia il Piave, dalla zona del campo da calcio fino alla Baita degli Alpini, in un contesto naturale di grande fascino. La scelta di questa location non è casuale: vuole infatti unire il valore dell’artigianato e delle piccole produzioni locali con la bellezza del paesaggio, creando un’esperienza immersiva dove territorio, qualità e racconto convivono. La passeggiata sarà animata da musica dal vivo, incontri con i produttori, degustazioni, e vedrà anche la presenza di chioschi gastronomici gestiti dalle associazioni locali Calcio Sappada e Insieme si può, che proporranno piatti tipici della tradizione sappadina.

Per il secondo anno consecutivo, sabato 19 e domenica 20 luglio sarà presente anche il track gastronomico itinerante di PromoTurismo FVG, che ospiterà show cooking e presentazioni di ricette con la partecipazione di importanti chef del Friuli Venezia Giulia, in un’ottica di valorizzazione dei prodotti a marchio IoSonoFVG e del turismo esperienziale legato al cibo.

Cinque anni di crescita tra tradizione e qualità

“In questi cinque anni Gustosa Sappada è cresciuta moltissimo, sia in qualità che in partecipazione – dichiara Monica Bertarelli, ideatrice della manifestazione e direttrice del Consorzio Sappada Dolomiti Turismo, che organizza l’evento – Siamo orgogliosi di aver costruito un format dove a parlare sono i veri custodi del territorio: cuochi, artigiani, allevatori, produttori e commercianti locali. Con questa edizione puntiamo a servire oltre 20.000 portate a tema, segno di un interesse sempre più forte verso la nostra cucina di montagna, sana, identitaria e rispettosa della natura”.

L’evento si prepara ad accogliere ospiti e visitatori da tutta Italia, con l’arrivo previsto di giornalisti di settore, appassionati gourmet e turisti provenienti anche dall’estero, in particolare da Austria, Germania e Paesi dell’Est Europa, territori da sempre attenti a un’offerta turistica legata all’ambiente, alla sostenibilità e alla qualità della ristorazione. Gustosa Sappada 2025 è realizzata con il sostegno di PromoTurismo FVG, PrimaCassa FVG e Fondazione Friuli, e con il patrocinio del Comune di Sappada.