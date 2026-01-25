Da tutta Europa a Sappada per sfidare il ghiaccio: Dolomice è un successo

Chiusa con successo la 7° edizione di Dolomice, il Festival di Arrampicata su Ghiaccio a Sappada.

Due weekend intensi, emozionanti e dal forte richiamo turistico si concludono oggi a Sappada con Dolomice, il Festival di Arrampicata su Ghiaccio, giunto alla sua 7ª edizione. Un appuntamento che ha confermato il proprio successo, facendo registrare il tutto esaurito in brevissimo tempo per le attività pratiche e attirando partecipanti da tutta Italia e da numerosi Paesi europei.

Dai 16 anni in su, tutti hanno avuto la possibilità di avvicinarsi all’arrampicata su ghiaccio, accompagnati da guide alpine esperte, sulle suggestive cascate ghiacciate di Sappada. Imbracati, con casco ben stretto e in totale sicurezza, i partecipanti sono stati guidati passo dopo passo alla scoperta di una disciplina affascinante, tecnica e adrenalinica, che per molti si è trasformata in una vera e propria passione.

“Sono arrivato dalla Toscana per provare qualcosa di completamente diverso – racconta uno dei partecipanti – non avevo mai arrampicato sul ghiaccio, ma l’organizzazione e le guide ti fanno sentire subito a tuo agio. È stata un’esperienza incredibile”. C’è chi è arrivato dalla Lombardia, chi dal Centro Italia e chi dall’estero: “Volevamo vivere la montagna in modo autentico anche in inverno – spiegano due giovani partecipanti – e Dolomice è stata la scelta perfetta”.

Numerosa anche la presenza di giovani, attratti da uno sport di nicchia capace però di generare nuovi flussi turistici proprio nel periodo più freddo della stagione, contribuendo a potenziare l’offerta e a valorizzare il territorio in chiave esperienziale.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara Monica Bertarelli, ideatrice del festival – perché di anno in anno Dolomice continua a crescere, sia in termini di popolarità sia di partecipazione. Il fatto che i posti vadano esauriti rapidamente e che arrivino persone da tutta Europa è la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta”. Il festival è organizzato dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo nell’ottica di proporre un’esperienza capace di unire adrenalina, paesaggio e turismo, facendo di Sappada un punto di riferimento per l’arrampicata su ghiaccio a livello nazionale e internazionale.