Su la benzina e giù il diesel: i nuovi prezzi in Slovenia

I nuovi prezzi di benzina e diesel in Slovenia.

Dalla mezzanotte di oggi entrano in vigore i nuovi prezzi regolamentati per benzina e gasolio in Slovenia, annunciati dal Ministero dell’Ambiente, del Clima e dell’Energia e validi per le prossime due settimane, fino a lunedì 16 giugno incluso.

Il prezzo della benzina a 95 ottani cresce di 0,3 centesimi al litro, passando ora a 1,437 euro al litro. Scende invece di 0,5 centesimi anche il prezzo del gasolio che ora passa a 1,440 euro al litro.

Tuttavia, è importante sottolineare che questi prezzi regolamentati si applicano esclusivamente alle stazioni di servizio situate al di fuori della rete autostradale. I distributori presenti lungo le autostrade, infatti, sono liberi di determinare autonomamente i propri listini, potenzialmente applicando tariffe più elevate rispetto a quelle stabilite dal governo.