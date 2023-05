La trasmissione di Alberto Angela alla Scuola Mosaicisti del Friuli.

Il Friuli torna sugli schermi tv grazie all’amatissimo conduttore Alberto Angela che nella prossima puntata del programma di Rai Cultura, “Passaggio a Nord Ovest”, da lui stesso ideato e condotto, dedicherà ampio spazio ad un’eccellenza della nostra regione: la più importante scuola mosaicisti al mondo, quella di Spilimbergo.

La puntata andrà in onda domani, sabato 27 maggio alle 15 su Rai1. Nella stessa trasmissione, si cercherà poi di scoprire da dove siano arrivati e come vivessero i primi abitanti delle Americhe, partendo dal ritrovamento, in un sistema di grotte allagate del Messico, dello scheletro di una ragazza vissuta 13mila anni fa. E ancora, Angela porterà i telespettatori alla scoperta della moderna ricerca dell’oro per concludere con una visita in Francia al Castello di Chantilly e delle sue preziose collezioni di manoscritti e opere d’arte.