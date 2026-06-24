Dal 25 al 28 giugno torna Spililand Summer Festival 2026.

Rkomi, Tre Allegri Ragazzi Morti, la finale del contest per band emergenti, il party “Gli Anni 80 – Il ritorno” e la serata “Hangover” di Radio PiterPan saranno i protagonisti dello Spililand Summer Festival 2026. L’evento si svolgerà dal 25 al 28 giugno nell’area La Favorita di Spilimbergo, confermandosi tra gli appuntamenti di riferimento dell’estate friulana dopo il successo delle prime due edizioni.



La manifestazione proporrà quattro serate dedicate alla musica e all’intrattenimento dal vivo, accompagnate da un’offerta enogastronomica legata al territorio e da attività collaterali tra sport e cultura.

La finale del contest e il live dei Tre Allegri Ragazzi Morti

Il festival è iniziato simbolicamente già il 25 aprile con il Contest musicale dedicato alle band emergenti. Il concorso ha coinvolto artisti provenienti da tutta Italia e si è articolato in cinque tappe live tra Spilimbergo e Aviano, grazie alla collaborazione con SpilimbergoMusica e Pro Giais.



A contendersi il montepremi di 1.500 euro saranno le quattro band finaliste: No Good, Elettrotape, Rental0012 e Break Out Of Mind.



La finalissima è in programma giovedì 25 giugno. Ospiti della serata saranno i Tre Allegri Ragazzi Morti, che prenderanno parte alla giuria del contest e successivamente si esibiranno in un concerto gratuito aperto al pubblico.

Venerdì torna la musica degli Anni 80

La seconda serata del festival, venerdì 26 giugno, sarà dedicata a “Gli Anni 80 – Il ritorno”, il party dance che proporrà le hit e le atmosfere del decennio attraverso DJ set, performance vocali, coreografie ed effetti scenici.



I Biglietti in vendita su Ticketone.

Rkomi protagonista del main event

L’appuntamento principale dello Spililand Summer Festival è in programma sabato 27 giugno con il concerto di Rkomi.



L’artista porterà a Spilimbergo il tour estivo “Mirko in estate”, dopo il successo del tour nei teatri e l’uscita del singolo “Vacci piano” realizzato con Emma Marrone. Quella prevista a Spilimbergo sarà l’unica data annunciata nel Triveneto.



Anche per il concerto di Rkomi i Biglietti in vendita su Ticketone.

Chiusura con Radio PiterPan e Ludwig

Domenica 28 giugno il festival si concluderà con il ritorno di “Hangover”, la serata firmata Radio PiterPan dedicata alle hit dance pop degli anni Duemila.



Ospite speciale sarà Ludwig, dj, cantante e producer romano. Reduce dalla pubblicazione del singolo “Ti Soffro”, realizzato in collaborazione con Il Pagante, l’artista salirà sul palco de La Favorita per chiudere la manifestazione all’insegna della musica dance pop.



L’ingresso alla serata sarà gratuito.

Musica, territorio e valorizzazione locale

Oltre ai concerti, lo Spililand Summer Festival proporrà un’ampia offerta enogastronomica con specialità del territorio e un programma di attività collaterali tra sport e cultura.



Con una line up che alterna artisti affermati e talenti emergenti, la manifestazione punta a rafforzare l’attrattività di Spilimbergo e del Friuli Venezia Giulia, confermandosi tra gli eventi di riferimento dell’estate regionale.