La partita di serie A di pallacanestro dell’Apu Udine

E’ un ritorno amaro in serie A per l’Apu Udine, sconfitta 76 a 71 sul campo di Reggio Emilia. Udine insegue praticamente tutta la partita, dimostra carattere nella rimonta, ma cede nel finale.

Senza Hickey, fermo per un problema alla caviglia che sarà da valutare, l’Apu parte discretamente bene nei primi minuti quando un canestro di Spencer, uno di Brewton e una tripla di Dawkins danno un effimero vantaggio di 7 – 3. Sarà sostanzialmente l’unico vantaggio degli ospiti perchè un parziale di 23 a 6 per chiudere il quarto dei padroni di casa, fissa il punteggio sul 26 a 13 al primo mini-intervallo. Udine non trova ritmo in attacco e sbaglia tantissimo da tre. Tocca anche il meno 18 (54 a 36) a metà terzo quarto. Nell’ultimo quarto arriva la rimonta: sono quattro triple consecutive di Da Ros, Calzavara, Alibegovic e Ikangi a consegnare un parziale di 12 a 0 che porta i friulani a soli due punti (67-65). Sembra possa cambiare la partita, ma Udine non segna letteralmente più, piantadosi a quota 65 per oltre quattro minuti. Una schiacciata di Echenique ed una tripla di Chetam riportano avanti i padroni di casa, Calzavara spezza il digiuno riportando l’Apu a meno cinque, ma ormai è tardi e Vitali e Barford chiudono il discorso. Finisce 76 a 71 per Reggio Emilio con Udine che paga un pessimo 9 su 32 da tre punti e la serata storta di Bendzius.

Per Udine da segnalare la buona prova di DJ Brewton, autore di 17 punti, unico in doppia cifra dei suoi. Si fermano a 9 punti Calzavara, Alibegovic e Dawkins.

Coach Vertemati ha analizzato la partita in conferenza stampa: “Abbiamo regalato un quarto, non abbiamo proprio giocato il primo quarto. Nel secondo tempo siamo andati molto meglio, ma purtroppo abbiamo avuto almeno un paio di giocatori con prestazioni al di sotto del livello. Abbiamo sbagliato troppi tiri aperti da tre e li abbiamo sbagliato con i tiratori”.

Cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno il presidente Alessandro Pedone a fine partita: “Abbiamo avuto un cattivo inizio, siamo partiti imballati e spaventati. Nei primi due quarti abbiamo pagato l’esordio nella categoria che è un altro sport rispetto a quello dell’anno scorso. Senza Hickey abbiamo lottato e non abbiamo mollato mai, forse con alcune triple in più sarebbe andata diversamente, ma purtroppo oggi avevamo le polveri bagnate. Sono comunque soddisfatto di quello che ho visto, siamo una squadra che lotta su ogni pallone. Ora testa a sabato dove ospiteremo la Virtus Bologna”.

L’appuntamento per l’esordio casalingo è fissato a sabato alle ore 20 contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna in un PalaCarnera da tutto esaurito.