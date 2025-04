La partita de Legadue di pallacanestro dell’Apu Udine

L’Apu Old Wild West Udine non sa più perdere. Batte Torino 108 a 101 dopo i tempi supplementari e saluta il pubblico al termine di questa trionfale stagione in Legadue.

Finisce in maniera eccezionale il campionato 2024-2025 della squadra friulana che centra una rimonta incredibile su Torino, dal meno quattordi (59-73), all’apoteosi finale. Il clima è di festa sin dall’inizio e il PalaCarnera è gremito per salutare la squadra. Torino cerca di rovinare la festa, ma questa squadra ormai non riesce più a perdere. In realtà gli ospiti avrebbero anche la palla per vincere, ma l’ex di turno Schina sbaglia la tripla della vittoria sul 91 pari. Nell’overtime è una tripla di Ambrosin a spezzare definitivamente l’equilibrio, corroborata subito dopo da una canestro in entrata di Pepe. Ben cinque i giocatori in doppia cifra: Ambrosin 19, Pullazi 17, Alibegovic 16, Johnson 15 e Pepe 14.

Alla fine è festa. Le dichiarazioni del Presidente Pedone: “Abbiamo dimostrato fino all’ultimo di che pasta è fatta questa squadra. Non si poteva avere un finale più bello di questo con una vittoria al supplementare trascinati anche da giocatori che avevano giocato meno quest’anno. Questa è una squadra fantastica che vince il titolo in maniera meritata. Finalmente prossimo anno sarà Serie A e fatemi dire che mi porterei tutti questi ragazzi in Eurolega se fosse possibile. Dedico questo successo a mia figlia a cui spero di trasmettere questa passione”.

L’Apu chiude il campionato di Legadue a 60 punti, frutto di 30 vittorie e 8 sconfitte. Otto punti davanti alla seconda Rimini e terminando la stagione con 7 vittorie consecutive e 11 delle ultime 12. Un trionfo. Nel 2025-2026 sarà Serie A