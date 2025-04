In programma domenica 22 giugno, la 10 miglia Aviano-Piancavallo è nella rassegna dei top 4 eventi europei.

Domenica 22 giugno torna la 10 Miglia Aviano-Piancavallo, gara internazionale di corsa in montagna che quest’anno festeggia la dodicesima edizione.

Un evento ormai classico, che affonda le radici nella storia del podismo friulano di mezzo secolo fa, e che quest’anno avrà un motivo di richiamo in più: l’Aviano-Piancavallo è stata infatti inserita nell’edizione sperimentale dell’Ema Off-Road Running Circuit 2025, rassegna a livello europeo che comprende quattro eventi in altrettante nazioni: la Ventoux Mountain Running, il 25 maggio in Francia, e dopo l’Aviano-Piancavallo, la Stana de Vale, il 5 luglio in Romania, e la Camporredondo de Alba, il 13 settembre in Spagna.

Per l’Aviano-Piancavallo l’ingresso nella neonata rassegna promossa dall’Ema (European Masters Athletics) è motivo di particolare orgoglio, come spiega l’organizzatore (e consigliere della Federazione italiana di atletica leggera) Matteo Redolfi: “L’Ema ha promosso questo nuovo circuito con l’obiettivo di moltiplicare le opportunità di confronto agonistico in contesti ‘fuoristrada’ di particolare rilevanza organizzativa, creando nel contempo nuove occasioni di interscambio culturale tra atleti provenienti da diverse parti d’Europa. Siamo felici che l’Aviano-Piancavallo sia entrata nella rassegna. Faremo il massimo affinché il nostro evento offra le migliori condizioni di gara e diventi, al tempo stesso, un’occasione di divertimento e di scoperta del territorio”.

La partenza dell’Aviano-Piancavallo avverrà dal centro sportivo Visinai ad Aviano e il percorso, in continua salita, si svilupperà sino all’area sportiva Roncjade, nel cuore di Piancavallo. La distanza? 10 miglia, pari a 16,094 km, con un dislivello positivo di 1.120 metri.

L’Aviano-Piancavallo è un appuntamento ormai tradizionale, nato come rievocazione della storica Fortajada, organizzata da Franco Gallini negli anni ’70. La prima edizione, vinta da Giorgio Redolfi, papà di Matteo, organizzatore dell’Aviano-Piancavallo, si disputò il 25 aprile di 52 anni fa.