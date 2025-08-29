Tolmezzo due volte avanti, ma il Fontanafredda risponde.

Finisce con un pareggio per 2-2 la seconda sfida di Coppa Italia Eccellenza tra Tolmezzo Carnia e Fontanafredda, disputata mercoledì sera al “Fratelli Ermano”. Una partita intensa, con occasioni, falli e qualche nervosismo, che lascia i padroni di casa con l’amaro in bocca dopo aver più volte avuto in mano la gara. La competizione finisce qui per i ragazzi di Radina (l’ultima sfida del girone domenica tra Fontanafredda e Juventina deciderà la qualificata al turno successivo) che comunque hanno dimostrato un’ulteriore crescita nel gioco, in vista del debutto in Campionato, fissato per il 7 settembre contro il Fiume Veneto.

Avvio brillante dei carnici, subito propositivi e aggressivi. All’11’ il Tolmezzo sblocca il risultato: splendida discesa sulle vie centrali di Sabidussi e palla in mezzo per Nagostinis, bravo a inserirsi e firmare l’1-0. La reazione del Fontanafredda non si fa attendere: al 21’ Cesarin lancia Manzato che duetta in scambio con Cotti Cometti, palla scaricata al limite per Zanotel che trova il gol del pari con una conclusione precisa, sulla quale Cristofoli non può nulla.

I carnici non si scoraggiano: Nagostinis viene trattenuto vistosamente in area, ma l’arbitro Gibillaro lascia correre. Poco prima dell’intervallo, al 43’, altra azione in velocità dei rossoazzurri orchestrata ancora da Sabidussi con pallone a Motta, steso al limite dell’area. Punizione perfetta di Gabriele Faleschini: tiro potente e diretto che si insacca, riportando avanti i rossoazzurri sul 2-1.

Secondo tempo

Nella ripresa i ritmi restano alti. Dopo pochi minuti è il portiere di casa Cristofoli a salvare i suoi con un intervento provvidenziale. Arrivano diversi cambi e cartellini, con gli animi che si scaldano. Il Tolmezzo mantiene per lunghi tratti il pallino del gioco, il Fontanafredda fatica a trovare spazi, ma al 74’ approfitta di un grave errore difensivo dei padroni di casa: Persello gioca il pallone indietro per Capellari che sorpreso, prova a spazzare, la palla sbatte su Bottani che ne approfitta e firma il 2-2.

Il Tolmezzo si riversa in avanti: al 38’ punizione di Fabris, stacco di testa di Sicco e parata miracolosa del portiere ospite. Nel finale il Tolmezzo ci prova ancora, gli ospiti rimangono in dieci per l’espulsione di Monteleone ma il risultato non cambia più.

Il tabellino.

COPPA ITALIA ECCELLENZA FVG -2^ GIORNATA GIR. E

TOLMEZZO CARNIA vs FONTANAFREDDA 2-2

Gol: 11’ Nagostinis (T), 21’ Zanotel (F), 43’ G. Faleschini (T), 74’ Bottani (F)



Tolmezzo Carnia: Cristofoli, Nait A., G. Faleschini, Fabris D., Capellari, Persello, Buzzi (75’ Madi), Cucchiaro (70’ Sicco), Nagostinis (82’ Leschiutta), Motta, Sabidussi (65’ Nait P.). All. Radina



Fontanafredda: Mirolo, Iacono, Muranella F., Cesarin, Nadal A., Piasentin (85’ Mestre), Toffoli (72’ Bottani), Biscontin (78’ Monteleone), Manzato, Cotti Cometti, Zanotel (88’ Tellan). All. Rispoli

Arbitro: Andrea Gibillaro (Maniago)

Assistenti: Stefano Valeri (Maniago), Federico Zannier (Udine)

Note: Espulsi: Monteleone (F) al 87’ per doppia ammonizione. Ammoniti: Persello (T), Capellari (T), Cesarin (F), Nadal (F), Manzato (F).

La sintesi.