Incidente sulla A28 all’uscita di Villotta: scontro tra camion e auto

29 Agosto 2025

di Redazione

Incidente sull’autostrada A28, lungo la rampa di uscita di Villotta.

Incidente poco dopo le 09,00 di oggi, venerdì 29 agosto, lungo la rampa di uscita a Villotta sull’autostrada A28 (Conegliano – Portogruaro) direzione Portogruaro.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un veicolo leggero. Dai primi aggiornamenti ci sarebbero feriti. Sul posto elisoccorso, ambulanza, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico che ha provveduto a chiudere la rampa per chi proviene da Conegliano.

Chiuso anche l’ingresso a Villotta per chi è diretto verso la A28 direzione Portogruaro, per consentire le operazioni di soccorso. Non si registrano problemi alla circolazione per chi viaggia lungo la A28 in entrambe le direzioni.

