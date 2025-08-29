Incidente sulla A28 all’uscita di Villotta: scontro tra camion e auto

Incidente sull’autostrada A28, lungo la rampa di uscita di Villotta.

Incidente poco dopo le 09,00 di oggi, venerdì 29 agosto, lungo la rampa di uscita a Villotta sull’autostrada A28 (Conegliano – Portogruaro) direzione Portogruaro.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un veicolo leggero. Dai primi aggiornamenti ci sarebbero feriti. Sul posto elisoccorso, ambulanza, vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Autostrade Alto Adriatico che ha provveduto a chiudere la rampa per chi proviene da Conegliano.

Chiuso anche l’ingresso a Villotta per chi è diretto verso la A28 direzione Portogruaro, per consentire le operazioni di soccorso. Non si registrano problemi alla circolazione per chi viaggia lungo la A28 in entrambe le direzioni.

