Udinese, le ultime tre partite per chiudere in bellezza

Il finale di campionato dell’Udinese: oggi c’è il Monza.

Con la stagione di Serie A 2024/2025 ormai alle battute finali, l’Udinese si prepara ad affrontare le ultime tre partite del campionato con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi un’annata che ha visto la squadra friulana mantenere una posizione tranquilla a metà classifica.

Si parte oggi, domenica 11 maggio alle ore 12:30, quando la formazione bianconera ospiterà il Monza in casa. I brianzoli, già retrocessi, arriveranno a Udine senza particolari pressioni, ma proprio per questo motivo potrebbero giocare con leggerezza.

La settimana successiva, domenica 18 maggio alle ore 15:00, sarà la volta della trasferta contro la Juventus. I bianconeri torinesi sono ancora in corsa per un posto in Champions League e affronteranno il match con grande determinazione. Per l’Udinese sarà una prova difficile ma stimolante: in stagione la squadra ha dimostrato di potersela giocare anche contro le big, e una buona prestazione a Torino potrebbe rappresentare un segnale importante in vista della prossima stagione.

Il campionato si concluderà domenica 25 maggio, ancora una volta alle ore 15:00, con la sfida casalinga contro la Fiorentina. I viola, impegnati in una difficile corsa alle coppe europee, renderanno la partita particolarmente intensa. Per l’Udinese, sarà l’occasione di salutare il proprio pubblico e chiudere il torneo con una prestazione che lasci sensazioni positive. Potrebbe essere anche l’opportunità per alcuni giovani di mettersi in mostra, approfittando della situazione di classifica ormai stabile.