L’incidente ieri sera a Sedegliano.

Incidente nella serata di ieri a Sedegliano dove un’auto è uscita di strada finendo nei campi e ribaltandosi su un fianco in via Galileo Galilei. Sul posto, intorno alle 20 e 45 sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine sono intervenuti con: 2 squadre del distaccamento di Codroipo e l’autogru, giunta dalla sede centrale del comando friulano, supportate da un’ulteriore squadra giunta dal distaccamento di San Vito al Tagliamento.

I Vigili del fuoco, appena giunti sul posto hanno stabilizzato l’autovettura incidentata e hanno iniziato a lavorare per soccorrere l’autista che era parzialmente incastrato sotto al veicolo. I vigili del fuoco operando in sinergia con il personale sanitario, hanno tagliato il parabrezza e il tetto dell’autovettura.

Successivamente hanno sollevato il veicolo utilizzando, prima gli speciali cuscini da sollevamento in dotazione e poi l’autogru, riuscendo a liberare il ferito che preso in carico dal personale sanitario è stato trasportato all’ospedale. Il ferito, un 46enne, ha riportato diversi traumi.



Terminate le operazioni di soccorso al ferito in Vigili del fuoco hanno completato l’intervento con la messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro. sul posto anche i carabinieri.