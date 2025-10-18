La Jolly Handball si prepara a scendere in campo nel campionato di Serie B sfidando avversarie dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Dopo una stagione chiusa con un solido terzo posto, si riparte quest’anno con grandi novità. Dopo sedici stagioni in verde lascia la società natale il capitano Federico Copetti. Terzino di grande esperienza ha risposto positivamente all’invito della Pallamano Paese che disputerà il campionato di Serie A Silver.

Ha scelto di proseguire la sua carriera altrove anche l’allenatore Alejandro Vertullo. Al suo posto si è già insediato l’argentino Joaquín Gabriel Pomba che seguirà la squadra Senior e l’Under 16, facendo da coordinatore sportivo a tutte le squadre della società. Pomba, 26 anni, vanta una formazione riconosciuta dalla European Handball Federation e una significativa esperienza come tecnico di club e coordinatore sportivo a Villa María (Argentina).

La stagione 25/26 della Jolly ha già portato i primi successi sui campi delle giovanili. Buona la prima per gli Under 14 a Trieste (19-27) e per gli Under 16 che vincono nella prima giornata di campionato contro Musile (23-16), mentre perdono nella seconda a Oderzo (37-24). Gli Under 18, invece, si preparano alla trasferta di Belluno dopo la sconfitta in casa con Trieste (24-38). Per il fischio d’inizio della Serie B l’appuntamento è per sabato 18 ottobre alle ore 19:00 a Oderzo.