Recruiting Day Young: quattro aziende in cerca di giovani talenti

Presentato nei giorni scorsi il Recruiting Day Young: si terrà a Gorizia il 25 febbraio.

Favorire l’occupazione giovanile e creare un ponte concreto tra imprese e nuovi talenti: è questo l’obiettivo del Recruiting Day Young, l’evento dedicato agli under 35 in programma il 25 febbraio 2026 al Punto Giovani di Gorizia. L’iniziativa, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Gorizia e l’Informagiovani, è stata presentata giovedì mattina alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Alessia Rosolen, che ha ribadito l’impegno della Regione nel sostenere giovani e donne come leve strategiche per la crescita e la competitività del territorio.

“Le politiche regionali per il lavoro mettono al centro i giovani e le donne, sostenendo l’occupazione e creando occasioni concrete di incontro tra domanda e offerta. Investire su queste categorie significa rendere il Friuli Venezia Giulia sempre più attrattivo e competitivo”, ha spiegato l’assessore Rosolen.

Come funziona il Recruiting Day Young.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati contenuti, modalità di partecipazione e finalità del Recruiting Day Young, in programma il 25 febbraio 2026 a Gorizia, al Punto Giovani. Il Recruiting Day Young offrirà ai partecipanti la possibilità di sostenere quattro colloqui conoscitivi della durata di cinque minuti ciascuno con altrettante aziende. In soli 20 minuti, ogni candidato potrà incontrare tutte le imprese coinvolte, sperimentando una modalità efficace e stimolante per presentare competenze, motivazioni e talenti.

Le aziende partecipanti e come iscriversi.

Le aziende partecipanti sono: Decathlon, realtà internazionale nella distribuzione di articoli sportivi; Fidema Group, gruppo pioniere nella progettazione di sistemi e impianti complessi nei settori navale, civile e industriale; Ikea, multinazionale leader nel settore dell’arredamento e dei complementi per la casa; Videlio Hms, impresa specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi audio-video, It e tecnologie di movimentazione.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, previa iscrizione entro il 23 febbraio 2026 tramite questo link. I candidati ammessi riceveranno una email di conferma con tutte le indicazioni operative.