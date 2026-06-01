Le ragazze friulane incantano Cesena: bronzo alla World Cup di pattinaggio artistico

C’è una forte impronta friulana sul terzo gradino del podio all’Artistic World Cup di Cesena. Sei giovani pattinatrici del Friuli Venezia Giulia hanno conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo nella categoria “Precision Junior”, brillando nella finale internazionale targata World Skate. Le atlete si sono esibite sulle note del musical ispirato a “Betty Boop”, convincendo la giuria grazie a una prestazione tecnica di altissimo livello.

Le protagoniste

Il successo mondiale è il risultato del talento di sei atlete provenienti da diversi comuni della provincia di Pordenone. In pista sono scese Greta Barattin di Sesto al Reghena, Nicol Versolato e Martina Bellitto Grillo di Cordovado, Sofia Ragogna di Sacile, insieme a Rebecca Celotto e Greta Canzian di Prata di Pordenone. Il gruppo ha gareggiato nella formazione Junior Sincro del team Sincroamethyst, che fa capo alla società Nuovo Pattinaggio Oderzo.

Una sinergia vincente oltre i confini regionali

Questo traguardo, arrivato al culmine della stagione agonistica, premia non solo il valore della squadra di Oderzo, ma anche la riuscita di una virtuosa sinergia transregionale. Il risultato è stato infatti raggiunto grazie alla stretta collaborazione della società trevigiana con altre due realtà, il Pattinaggio Artistico San Vito al Tagliamento e la Division-Pattinaggio Artistico Portogruaro.