Toso da corner firma il pareggio del Tolmezzo sulla Pro Gorizia

Finisce 1 a 1 tra Pro Gorizia e Tolmezzo.

Grazie alla magia di Christopher Toso, direttamente da calcio d’angolo a sei minuti dallo scadere della ripresa, il Tolmezzo Carnia firma il meritato pareggio in casa della Pro Gorizia di mister Sandrin. Partita non bella da vedere e nel complesso ricca di errori da entrambe le parti, la Pro Gorizia è ben chiusa dietro e il Tolmezzo fa fatica a rompere il muro biancazzurro.

Il primo tempo regala poche emozioni con il Tolmezzo che prova a far male con qualche conclusione, senza impensierisce troppo Bigaj. L’occasione più concreta un calcio di punizione di Cucchiaro. Dal canto suo la Pro Gorizia si difende e prova a pungere con qualche ripartenza.

Si va quindi all’intervallo sullo zero a zero. Nel secondo tempo, il copione non cambia granchè, ma quantomeno le due squadre provano con più convinzione a trovare il gol. Al 7’st sono i carnici a rendersi pericolosi con un’incursione di Garbero, ma la difesa della Pro Gorizia riesce a sventare. Sugli sviluppi Sabidussi dal vertice destro spedisce non di molto a lato.

Al 20’st la Pro Gorizia sblocca il risultato. Dopo aver recuperato palla i biancazzurri arrivano nei pressi dell’area con Gustin che serve Pedrini, quest’ultimo riesce a toccarla per Kanapari che dopo aver saltato due avversari riesce a beffare Beltrame e a portare avanti i suoi.

Sotto di una rete il Tolmezzo si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, premendo sulla retroguardia della Pro. Al 38’st sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla sbuca sulla testa di Nagostinis che la sfiora, Bigaj con un gran riflesso riesce a salvarsi. Sul corner seguente, però, Toso direttamente dalla bandierina trova una traiettoria che beffa la retroguardia biancazzurra e s’infila alle spalle di Bigaj per il pareggio. Dopo il gol c’è poco altro eccetto una punizione che termina sull’esterno della rete battuta da Motta.



Prossimo impegno per il Tolmezzo la sfida contro la Sanvitese il 6 aprile.

Il tabellino: Pro Gorizia – Tolmezzo 1-1

GOL: 20’st Kanapari, 39’st Toso



PRO GORIZIA: Bigaj, Medeot, Tuccia (1’st Pluchino), Male (14’st Greco), Disnan, Politti, Kanapari, Boschetti, Pedrini (30’st Badolato), Gustin (35’st Dukagjini), Krivicic; allenatore: Sandrin.



TOLMEZZO: Beltrame, Nait (35’st Madi), Cucchiaro, Micelli (26’st Daniele Faleschini), Capellari, Rigo, Toso, Fabris (42’st Lirussi), Nagostinis, Garbero, Sabidussi (16’st Motta); allenatore: Serini.



ARBITRO: Curreli di Pordenone

NOTE: Ammoniti Greco e Toso

Le immagini.