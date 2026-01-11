Rugby Udine riparte con forza: Villadose superato 36-18

La Rugby Udine supera in casa il Rugby Villadose con il punteggio di 36-18, conquistando nella prima gara dell’anno una vittoria importante con punto di bonus offensivo.

Una prestazione solida e concreta quella dei bianconeri, che hanno costruito il successo grazie a un buon gioco di squadra e a una gestione efficace delle fasi offensive. A firmare le marcature per Udine sono stati, in ordine: Emanuele De Fazio, Pietro Rigutti, Simone Carlevaris, Matteo Morandini, Martino Bizzotto, oltre a una punizione centrale di Antonio Rizzi.

Un risultato che dà continuità al lavoro della squadra e slancio per il proseguimento del campionato.