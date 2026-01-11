“Chei dal Fulmin”

di 76 anni

Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari Bruno Londero. Ne danno il triste annuncio i figli Pietro, Giulia con Alessandro e Isabel, gli adorati nipoti Nicola, Linda, Asia e Matteo, la sorella Ida, il fratello Pietro unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo ad OSOPPO nella chiesa di “S. Maria Ad Nives” mercoledì 14 gennaio alle ore 14:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.

Orario visite:

lunedì 13:30 – 18:30 martedì 8:30 – 18:30 mercoledì 8:30 – 14:00



Al termine del Rito il caro Bruno troverà riposo nel cimitero di Osoppo.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 13 c.m. alle ore 19:30 nella stessa chiesa.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



Osoppo, 11 gennaio 2026



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290