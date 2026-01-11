L’appuntamento domenica 18 gennaio a Sappada.

Come ogni anno gennaio è il mese a cui è dedicato l’importante appuntamento divulgativo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sulla sicurezza in montagna in inverno: SICURI CON LA NEVE.

L’appuntamento è per domenica 18 gennaio alle 8.30 a Cima Sappada, presso la piazzetta della chiesa, con i soccorritori della omonima stazione alpina del Soccorso Alpino del Friuli Venezia Giulia, previa comunicazione al numero 347 019 09 82 .

Assieme ai soccorritori si affronterà una escursione a piedi di due chilometri e mezzo e 250 metri di dislivello per raggiungere la cima del Colle Bellavista, altura panoramica di Cima Sappada. Durante l’escursione si terranno cinque soste istruttive su tematiche diverse: verrà spiegato come si compie una ricerca, verrà mostrato l’impiego dell’ARTVA, la ricetrasmittente che permette di ritrovare i sepolti da valanga, ci saranno alcune unità cinofile presenti e se ci saranno le condizioni, si farà una dimostrazione di ricerca con il cane.

In cima al colle, dove c’è anche una baita, verrà spiegato come si effettua la chiamata di soccorso al Nue112 e come ci si comporta quando arriva l’elicottero. Verranno inoltre date nozioni di primo intervento sui temi legati ai traumi e a problematiche di ipotermia e congelamento.

Al ritorno, in discesa saranno due le opzioni possibili. In caso di neve (con almeno 50 cm totali), si farà una tappa per spiegare la stratigrafia del manto nevoso, il pericolo valanghe, i metamorfismi della neve e si farà un test sulla stabilità del manto.



Se non ci sarà neve sufficiente si tratterà l’argomento del rischio di scivolamento, di come evitarlo considerando il cambio di esposizione, e dell’attrezzatura adeguata per fare escursionismo in inverno.

Al termine della discesa ci sarà una dimostrazione di soccorso organizzato con la barella. Un’ultima tappa si terrà presso le cascate del mulino dove si tiene l’evento DolomICE e si parlerà dei materiali da ghiaccio. Per i bambini è prevista durante tutto l’arco della mattinata la possibilità di intrattenimento assieme ad una soccorritrice specializzata che farà educazione ambientale ai più piccoli di età compresa tra i 6 anni e i 14 anni.

La giornata si concluderà alle 13 con un momento conviviale. È tassativo per i partecipanti, presentarsi con adeguato abbigliamento invernale, calzature adatte (scarponi), un cambio abiti.