Conosceva alla perfezione le abitudini dei proprietari e sapeva quando le stanze sarebbero rimaste vuote. Una posizione di assoluto privilegio che una collaboratrice domestica italiana ha sfruttato per mettere a segno un furto da ben 150 mila euro in un appartamento di via Tigor, a Trieste. La donna non ha agito da sola: con lei c’era il compagno, anche lui italiano, già sottoposto a libertà vigilata.

Il furto e la scoperta dell’ammanco

La vicenda risale al mese di maggio, quando i proprietari dell’abitazione si sono accorti del furto e hanno sporto denuncia. La cassaforte risultava forzata e svuotata. All’interno erano custoditi contanti e gioielli per un valore complessivo stimato in circa 150 mila euro.

Le indagini

La denuncia ha immediatamente attivato la Squadra Mobile della Questura di Trieste. Le indagini hanno portato all’individuazione nella coppia dei presunti responsabili del furto. Gli investigatori, sulla base degli accertamenti svolti, hanno ricostruito gli elementi utili all’identificazione dei due indagati. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere del Coroneo. Gli arresti sono stati eseguiti in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Trieste, su richiesta della Procura.