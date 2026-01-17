Sparo accidentale al poligono, 28enne ferito alla gamba

Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Udine, fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi al poligono di tiro Checkpoint Training Camp di Cividale del Friuli, dove un uomo di 28 anni, residente ad Azzano Decimo, è rimasto ferito durante un’esercitazione con la pistola.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane aveva appena esploso alcuni colpi quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, dall’arma da fuoco che stava maneggiando è partito un colpo accidentale che lo ha colpito al polpaccio della gamba.

Immediata la richiesta di soccorsi: sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure al ferito prima di trasportarlo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni, fortunatamente, non destano preoccupazione. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza all’interno della struttura.