Thauvin: l’addio all’Udinese, la foto social di spalle e il volo per Lens

Una doccia gelata in piena estate per l’Udinese e i suoi tifosi. Florian Thauvin, capitano dei bianconeri, ha deciso di lasciare il Friuli per tornare in patria, accettando l’offerta del Lens.Un addio improvviso, che ha spiazzato società, allenatore e tifoseria.

Due anni e mezzo fa l’Udinese lo aveva riportato nel calcio europeo di alto livello, per poi affidargli la fascia di capitano e poco tempo fa il rinnovo del contratto. Ma non è bastato. Thauvin, 33 anni a gennaio, ha salutato velocemente il centro sportivo Bruseschi senza allenarsi, svuotando l’armadietto e lasciando la fascia. Ora lo attende un contratto fino al 2028 da quasi 2 milioni di euro a stagione.

Una voglia, quella di rientrare in Francia, che Thauvin non è riuscito proprio a nascondere neanche sui social, dove ha pubblicato una “storia” su Instagram che lo ritrae di spalle mentre sale la scaletta dell’aereo diretto pronto a raggiungere Lens per le visite mediche e la firma. In basso, due cuori – uno giallo e uno rosso – i colori del suo nuovo club.