Tolmezzo Carnia, l’Amariana diventa il simbolo della campagna abbonamenti

Una montagna che rappresenta Tolmezzo, la Carnia e la sua comunità, diventata nelle ultime settimane anche simbolo di ferite e speranza. È l’Amariana l’immagine scelta dall’Asd Tolmezzo Carnia per accompagnare la campagna abbonamenti della stagione 2026/2027.



La società rossoazzurra ha deciso di utilizzare una fotografia realizzata prima del grave incendio che nelle scorse settimane ha colpito la montagna, quando i suoi versanti apparivano ancora intatti. Una scelta che, alla luce di quanto accaduto, assume oggi un valore ancora più forte: l’immagine racconta com’era l’Amariana prima delle fiamme, ma porta con sé anche la speranza che la montagna possa tornare nel tempo a mostrarsi così. Nel manifesto della campagna abbonamenti la vetta domina lo sfondo insieme alla bandiera rossoazzurra del Tolmezzo Carnia e allo slogan scelto dalla società: “Una maglia, una terra, un’unica passione”.

Il Tolmezzo Carnia riparte dal suo territorio

La nuova stagione calcistica viene così legata direttamente a uno dei simboli più riconoscibili della città e dell’intera Carnia. Una scelta fortemente identitaria attraverso la quale il club ha voluto unire calcio, appartenenza al territorio e memoria proprio nell’avvio del nuovo campionato.



La tessera stagionale consentirà di assistere alle 17 partite casalinghe del Tolmezzo Carnia nel campionato di Eccellenza FVG. Sono previste due formule: 130 euro per l’abbonamento intero e 90 euro per quello ridotto. Quest’ultimo sarà riservato alle donne e ai genitori degli atleti tesserati con l’Asd Tolmezzo Carnia.

Per chi sceglierà l’abbonamento intero è previsto anche un vantaggio economico rispetto all’acquisto dei singoli biglietti: considerando il prezzo di ogni ingresso, sarà infatti possibile seguire tutte le 17 gare interne pagando l’equivalente di 13 partite, con quattro incontri di fatto in omaggio. A tutti gli abbonati sarà inoltre consegnato un gadget in omaggio.

Biglietti e ingressi gratuiti

Per chi invece sceglierà di acquistare il biglietto di volta in volta, il costo previsto per le singole partite di campionato sarà di 10 euro per l’intero e 7 euro per il ridotto.



Resta confermato anche l’ingresso gratuito per i minori di 16 anni, oltre che per tutti gli atleti, allenatori, dirigenti e accompagnatori tesserati con l’Asd Tolmezzo Carnia. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti a partire dal 4 settembre, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria compresa tra le 18 e le 19, rivolgendosi alla segreteria dello stadio “Fratelli Ermano”, in via Val di Gorto 28 a Tolmezzo.



Sarà possibile acquistare la tessera stagionale anche in occasione delle partite casalinghe, direttamente alla biglietteria dello stadio, che sarà operativa a partire da un’ora prima dell’inizio del match. La stagione del Tolmezzo Carnia riparte così da una fotografia capace di andare oltre il calcio: la bandiera rossoazzurra davanti all’Amariana com’era prima dell’incendio e come un’intera comunità spera un giorno di poterla rivedere.



“Una maglia, una terra, un’unica passione. Io tifo Tolmezzo Carnia”. Un messaggio accompagnato da un altro richiamo alla storia del club: “Dal 1913 con orgoglio, calcio e passione”.