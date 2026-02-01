La World Masters Cup Sappada-Forni Avoltri  entra nel vivo delle gare

Dopo l’emozionante cerimonia inaugurale, la World Masters Cup Sappada/Forni Avoltri è entrata nel vivo delle competizioni con i primi due giorni di gara, accompagnati da splendide giornate di sole che hanno regalato condizioni ideali sulle piste e un colpo d’occhio straordinario. Le gare hanno confermato l’altissimo livello tecnico dei partecipanti, con sfide avvincenti e podi molto assortiti sia nelle categorie femminili che maschili. Momenti particolarmente suggestivi sono stati quelli delle cerimonie di premiazione al PalaBluenergy, durante le quali si sono susseguiti gli inni nazionali dei Paesi vincitori, simbolo dello spirito internazionale e inclusivo che caratterizza la Coppa del Mondo Masters.

Grande soddisfazione anche da parte del Comitato Organizzatore per i riscontri ricevuti in questi primi giorni di gara. «I commenti che stiamo raccogliendo da parte di tutti i capi delegazione e degli atleti sono estremamente positivi – sottolinea Silvio Fauner, Presidente del Comitato Organizzatore– In molti ci hanno espresso entusiasmo non solo per l’organizzazione e l’accoglienza, ma soprattutto per lo stato delle piste, definite da più parti eccellenti e all’altezza dei più alti standard internazionali. È un riconoscimento che premia il grande lavoro quotidiano dei nostri volontari che operano sul campo e l’impegno di un territorio che vive lo sci di fondo come parte della propria cultura»

In paese si respira un clima di grande festa: Sappada è letteralmente animata dalla presenza dei 1.050 ospiti, tra atleti e accompagnatori, che stanno scoprendo e apprezzando la bellezza della località, la sua accoglienza e il suo paesaggio, oltre a vivere intensamente l’esperienza sportiva. Un entusiasmo che va oltre le gare e coinvolge tutta la comunità.

Lunedì sarà la giornata di riposo, pensata dal Comitato Organizzatore come occasione di scoperta del territorio regionale: 130 partecipanti prenderanno parte alla gita a Cividale del Friuli, per conoscere le bellezze della città ducale e del suo patrimonio storico e culturale. Un segnale ulteriore di come la World Masters Cup non sia solo competizione, ma anche incontro, cultura e promozione del territorio.

L’apprezzamento dimostrato per Sappada è già tangibile: proprio in questi giorni, il capo delegazione della Polonia, conquistato dal luogo e dall’atmosfera, ha deciso di acquistare una casa in paese, a testimonianza di quanto questa manifestazione stia lasciando un segno profondo e duraturo.