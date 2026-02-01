Sconfitta di misura per la Rugby Udine contro la capolista

La Rugby Udine esce sconfitta di misura nella sfida casalinga contro il Patavium, capolista del campionato, con il punteggio di 15-20, al termine di una gara intensa e combattuta.

I bianconeri hanno interpretato la partita con grande determinazione, restando sempre in partita e dimostrando di poter competere alla pari con la prima della classe. Buona la prestazione del pacchetto di mischia, solido e ordinato, che ha garantito continuità e avanzamento nelle fasi statiche.

A incidere sul risultato finale sono stati però alcuni errori difensivi, che hanno concesso agli ospiti mete evitabili, permettendo al Patavium di sfruttare al massimo le occasioni create. Nel complesso la gara è risultata frammentata e più prudente, anche a causa dei due cartellini gialli per parte, che hanno rallentato il ritmo e reso la gestione dei momenti chiave ancora più delicata.

Nonostante la sconfitta, resta una prestazione positiva sotto il profilo dell’atteggiamento e della qualità del gioco espresso, con la Rugby Udine capace di lottare fino alla fine contro una squadra di vertice.