Addio a Giordano Marsiglio, per 40 anni il Vecchio Venerando del Pignarûl Grant

Tarcento e il Friuli dicono addio a Giordano Marsiglio.

È morto oggi, intorno alle 13, Giordano Marsiglio, 84 anni, conosciuto da tutti come il “Vecchio Venerando” del Pignarûl Grant di Tarcento. Per quarant’anni aveva interpretato il fumo del grande falò acceso sul Monte di Coja, traendo gli auspici per il nuovo anno e diventando, con la sua presenza, uno dei volti più rappresentativi della tradizione epifanica friulana.



Aveva indossato per l’ultima volta quei panni in occasione dell’Epifania del 2025, quando, davanti alla comunità riunita per uno degli appuntamenti più sentiti del Friuli, aveva letto ancora una volta il cammino del fumo del Pignarûl. Nell’ultima edizione del rito aveva poi passato il testimone ad Andrea Maroè, chiudendo idealmente un lungo capitolo fatto di memoria, tradizione e profondo legame con il territorio.

La passione per i fossili e la storie del territorio.

Marsiglio non era soltanto il volto del Pignarûl Grant. Era anche un grande appassionato di fossili, storia naturale e racconti del territorio, un uomo capace di custodire e tramandare storie, aneddoti e conoscenze legate a Tarcento e alle sue comunità. Per molto tempo si era dedicato anche al Museo Archeologico e Naturalistico di Tarcento, contribuendo a far conoscere il patrimonio locale e le sue particolarità.



“Oggi ci ha lasciati mio zio, Giordano Marsiglio”, ha scritto il nipote Fabio Gerussi, con un messaggio carico di affetto e riconoscenza. Nel suo ricordo, il nipote ha sottolineato il legame di Marsiglio con Bueriis, dove aveva vissuto per molti anni ed era conosciuto da tante persone. Per molti resterà per sempre il “Vecchio Venerando”, l’uomo che, durante il tradizionale Pignarûl di Tarcento, dava voce a un rito antico, interpretando i segni del fuoco e del fumo per l’anno appena iniziato.

Il cordoglio di un intero territorio

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da tutto il Friuli. In tanti hanno voluto ricordare non solo il personaggio pubblico legato all’Epifania, ma anche l’uomo: appassionato, curioso, disponibile, profondamente radicato nella sua terra.

Con la morte di Giordano Marsiglio se ne va una parte importante della memoria popolare tarcentina e friulana. Il suo nome resterà legato al Pignarûl Grant, una tradizione che, grazie anche alla sua voce e alla sua presenza, ha continuato a parlare a generazioni diverse. Lascia la moglie Dorina e una comunità intera che oggi lo ricorda con affetto.